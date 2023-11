Cross La Mandria International | Yeman Crippa vince in volata e pensa agli Europei di Bruxelles

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Appena tornato dal raduno in Kenya,e fa chiarezza sui prossimi impegni. AlLa, a Venaria Reale, l’azzurroin 28:13 sui 9,8 chilometri al termine di un testa a testa con Pasquale Selvarolo, in quello che era il debutto nella sua stagione di corsa campestre. “Sono partito per capire quale fosse la condizione al termine del periodo in altura – racconta il trentino delle Fiamme Oro – però dopo due dei cinque giri ho avvertito un dolore al fianco e quindi ho dovuto gestire la gara. Ora mancano tre settimanedi, il 10 dicembre a, poi penserò alla mia prossima maratona, quella del 18 febbraio a Siviglia”. La terza piazza va a ...