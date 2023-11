Cracker salati al sesamo | dorati | croccanti e deliziosi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 19 novembre 2023) Isono uno snack abbastanza diffuso: che siano da soli, farciti da uno strato di formaggio fresco e del prosciutto o utilizzati come sostituti del pane, sono fragranti e invitanti. Ma se li prepariamo a casa con le nostre mani, si rivelano sicuramente un alimento sano e genuino. Mi era capitato, prima di scoprire questa ricetta semplice e veloce, di acquistarli piuttosto spesso al supermercato. Potevo contare sulla loro presenza in dispensa, quando ospiti improvvisi suonavano alla porta e non avevo nulla da offrire come aperitivo. Con il loro aiuto, preparavo al volo delle tartine da servire con un calice di vino e facevo bella figura. Immaginatevi con quanta soddisfazione ora porto in tavola dei crakerfatti in casa! Tanta, anzi no, tantissima. E ho voluto aggiungere un tocco di personalità: ho arricchito ...