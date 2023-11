Cos’è l’intelligenza d’amore

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 19 novembre 2023) “C’è un momento nella vita in cui guardi la persona che hai di fianco e pensi: ‘Ma come cazzo ho fatto?’. È come un raro momento di lucidità, nei casi peggiori succede quando la persona che hai di fianco si rivela cattiva, approfittatrice in poche parole una stronza o uno stronzo, ma non è nemmeno peggio, quando guardi o ascolti la persona che hai avuto di fianco per mesi o per anni e ti sembra meno, molto meno intelligente di quanto pensassi. Questa alternativa è altrettanto terrificante perché, se lui o lei ti sembrano improvvisamente dei fessi, pensi a quanto devi essere stato fesso tu per non capirlo, è così l’unica cosa che possiamo fare è dare colpa all’amore. Quella roba che ci rende così scemi da non capire la pochezza altrui ”. Così, qualche tempo fa, chiosava Luca Bizzarri la storiatra Giorgia e Giambruno e la fine delle storie ...