Coppa del mondo sci alpino femminile a Zermatt-Cervinia | il programma e dove vedere le gare in tv

(Di domenica 19 novembre 2023) Weekend imperdibile per gli appassionati di sci. Sabato 18 e domenica 19 novembre per ladeldi sci2023-2024 sono indue attesissime discese libere asulla pista Gran Becca. Sarà finalmente di scena la regina della velocità, Sofia...

Open Fiber Connectivity partner della Coppa del mondo di sci a Cervinia - Economia - Ansa.it Agenzia ANSA

Lo scorso anno non c'era neve, quest'anno c'è il vento. Fatto sta che sulla pista Gran Becca non si riesce a correre. Oggi è stata cancellata anche la seconda delle discese femminili in programma nel ...Il pilota inglese vince la Coppa del Mondo di F3 davanti ad Hauger e Minì in una gara molto frammentata. Out Dunne, Beganovic ed Aron, la cui vettura è andata a fuoco dopo un incidente. Luke Browning ...