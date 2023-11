Controllo di routine | arrestato in Germania il presunto assassino di Giulia Cecchettin

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 19 novembre 2023) La recente cattura di Filippo Turetta inha gettato nuova luce sul tragico omicidio di, la giovane di 22 anni brutalmente uccisa a coltellate e abbandonata in un burrone. Il corpo della vittima è stato scoperto solo una settimana dopo la sua scomparsa, in un canalone vicino al lago di Barcis, nella provincia di Pordenone. Il, Turetta, è statomentre si trovava a bordo della sua auto sull'autostrada A9, nei pressi di Bad Dürrenberg, come confermato da un portavoce della polizia di Naumburg. L'arresto è stato eseguito dalla polizia stradale dopo aver individuato il veicolo, segnalato da Interpol.È stato descritto come un'operazione al chiaro di luna: Turetta si trovava fermo al lato della strada con le luci dell'auto spente, una ...