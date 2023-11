Congresso | europee e Commissione Ue Dove andrà Forza Italia con Tajani

(Di domenica 19 novembre 2023) Il, il nuovo segretario, le elezionie i destini dell’Europa di domani.ha stilato il suo cronoprograma che la condurrà verso un dodecamino significativo (e storico) per via di alcuni fattori oggettivi: è l’anno zero del post Silvio Berlusconi, è in maggioranza nel primo governo di destra dal 2011 a oggi, è saldamente ancorata al Ppe di Manfred Weber con cui condivide le strategie in Ue e tutto lascia credere che influirà sulla prossima governance continentale dopo le elezioni del prossimo giugno. Il segretario nazionale, Antonio, lo ha spiegato dal palco del meeting di partito Etna 23 a Taormina. Politica interna Punto di partenza, le dinamiche interne al partito: il primo appuntamento è in programma a febbraio, quando verrà celebrato il...

"Sono convinto che Forza Italia alle elezionisupererà il 10%, stiamo lavorando per questo. Sabato prossimo parte la stagione congressuale per arrivare poi alnazionale che si svolgerà a Roma il 23 e il 24 febbraio per l'...

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) - "Forza Italia è sempre stata la casa dei moderati e vogliamo dare ulteriore forza e slancio al partito in un'area che ci ...