Concorso Politecnico di Torino | 3 Posti per Ricercatori di Ingegneria

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 19 novembre 2023) Presso ildiè stato indetto unPubblico per selezionare 3a tempo determinato per il Dipartimento digestionale.diper 2diCon il decreto rettorale n. 1111 del 30 ottobre 2023, sono state avviate le procedure di selezione per la copertura di tre posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato, in conformità al comma 3, lettera b), dell’articolo 24 della legge n. 240/2010. Le posizioni riguardano i seguenti settori concorsuali e scientifico-disciplinari: Settore Concorsuale: 09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione Settore Scientifico-disciplinare: ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di ...