Concorso ASL Napoli | 5 Posti per Dirigenti Medici

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 19 novembre 2023) Presso l’Azienda Sanitaria Locale2 è stato annunciato unPubblico, al fine di selezionare 5, in regime di impiego a tempo indeterminato disciplina di pediatria. ASLper 5In ottemperanza alla delibera n. 1875 del 13 ottobre 2023, è stato ufficialmente emanato un avviso di Mobilità intraregionale ed extraregionale per la copertura a tempo indeterminato di cinque posizioni di dirigente medico, specificamente nella disciplina di Pediatria. Tali posizioni saranno assegnate esclusivamente alle strutture aziendali del territorio isolano. Questo avviso di Mobilità rappresenta un’opportunità per professionisti qualificati nel settore della Pediatria di accedere a ruoli di rilevanza in ...