Concerto della Banda Giovanile ‘Anbima Campania’ al Teatro Romano

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato il maestro Leonardo Quadrini, grande cultore di talenti musicali in erba, a dirigere laMusicaleANBIMA CAMPANIA APS nella fantastica cornice deldi Benevento. L’organico dell’orchestra di fiati era formato da giovani talenti musicali provenienti dalle cinque provinceCampania. Il Repertorio, interamente sinfonico, ha proposto i migliori branitradizione bandistica italiana. Entusiasta il Presidente di ANBIMA CAMPANIA APS M° Pasquale Napolitano: “Il GranMusicalerappresenta un momento di elevata cultura musicale, che mette in luce i migliori talentinostra terra oltre che riunire, in ...