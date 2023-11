Commento al Vangelo del 19 Novembre 2023

(Di domenica 19 novembre 2023) Il brano evangelico di Matteo 25,14-30, conosciuto come la parabola dei talenti, offre una preziosa lezione sulla responsabilità e la fedeltà nell’uso dei doni ricevuti da Dio. La storia narrata da Gesù ci invita a riflettere profondamente sul modo in cui affrontiamo le opportunità e le risorse che ci sono state affidate nella vita. Il padrone, prima di partire, consegna ai suoi servi diverse quantità di talenti, rappresentanti le risorse o le abilità che Dio ha distribuito tra di noi. La varietà delle quantità assegnate sottolinea che ognuno di noi ha capacità diverse, ma tutti sono chiamati a fare un uso responsabile di ciò che hanno ricevuto. I due servi che hanno ricevuto cinque e due talenti, rispettivamente, lavorano diligentemente e raddoppiano la quantità affidata loro. Il padrone, al ritorno, li elogia dicendo: “Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo ...

"Adagiarsi nella volontà di Dio Padre e Madre", don Benito Giorgetta presenta il nuovo libro. Lunedì 20 novembre 2023, alle 19 nella sala del cinema "Oddo" in via Pepe, 14 a Termoli, sarà presentato