Come funziona la tecnica dell’ago magico

(Di domenica 19 novembre 2023) Tra le arti manuali più versatili e affascinanti di sempre, spicca senza dubbio il ricamo: bastano ago e filo per creare dei veri e propri capolavori, ma quanta fatica! Si tratta, in effetti, di un hobby che richiede pazienza, attenzione e una certa abilità, oltre a tante ore di lavoro. Per fortuna, se siete alle prime armi e volete provare comunque qualchedi ricamo, c’è un’alternativa estremamente più facile – e altrettanto soddisfacente: il punch needle, chiamato anche punzonatura. Lo si pratica con uno strumento che in molti conoscono“ago”. Scopriamo qualcosa in più. Che cos’è il punch needle Partiamo da un po’ di storia, per capire il ruolo di rilievo che questaha avuto in passato. Non si conoscono bene le origini del punch needle, ma sicuramente queste affondano almeno al Medioevo, e ...