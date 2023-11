Coltivare carne e sospetti. Breve e desolata analisi della scienza in Italia

(Di domenica 19 novembre 2023) Il no allacoltivata segue il tentativo di approvare la pagliacciata dell'agricoltura biodinamica, per non dire dell'olio di palma, degli OGM e dei no vax. L'arma a doppio taglio dell'abuso di credulità popolare e una domanda a Lollobrigida, il ministro cognato

... qui da noi, il Parlamento ha votato contro la possibilità di produrre la cosiddetta... ovvero organismi geneticamente modificati: in Italia, non si possono, ma li si può importare . E, ...

Coltivare carne e sospetti. Breve e desolata analisi della scienza in ... L'HuffPost

In Italia sarà vietato coltivare la carne. Applausi a Lollobrigida, che ... Dire

Il no alla carne coltivata segue il tentativo di approvare la pagliacciata dell'agricoltura biodinamica, per non dire dell'olio di palma, degli OGM e dei no ...È arrivato il divieto per la produzione della carne coltivata. L'Italia si è confermata l'unica in Unione europea.