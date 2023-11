Coca-Cola | in Croazia alcune bibite ritirate in seguito a ricoveri in ospedale

Leggi su cultweb

(Di domenica 19 novembre 2023)sta procedendo al ritiro dibevande dal mercato indopo cinque casi di presunto avvelenamento da sostanze caustiche. Le persone che hanno bevuto i lotti poi ritirati dal mercato hanno riportato malori e lesioni alla gola e gravi problemi al sistema digerente. Altre persone, invece, hanno segnalato problemi minori ma pur sempre legati al consumo della bevanda. La decisione del ritiro di alcuni lotti di prodotto è stata presa in collaborazione con l’Ispettorato per la sanità pubblica croata. Nello specifico, ledal mercato insono una serie diOriginal Taste in bottiglie di plastica da mezzo litro e due serie dell’acqua minerale Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate da 330 ...