CM com – Thuram | ‘Inter club importante | cresco su tutti i livelli Mbappé mi diceva sempre…’ | Primapagina

(Di domenica 19 novembre 2023) 2023-11-19 17:30:00 Arrivano conferme: La trasformazione di Marcus, da esterno offensivo al Borussia Monchengladbach a nove fondamentale per l’Inter e la Francia. L’attaccante si è raccontato a Téléfoot dopo il gol realizzato nella goleada dei Bleus a Gibilterra (penultimo turno delle qualificazioni a EURO 2024), il secondo con la maglia della Nazionale transalpina: “Fa molto bene alla fiducia. Cerco di lavorare, so che gioco in una squadra, con partite importanti ogni fine settimana quindi è certo che sto diventando un altro giocatore”. DESCHAMPS – “Deschamps insiste sul fatto che bisogna essere devastanti sotto porta, finire le azioni, segnare ed essere decisivi perché sa che in Italia è quello che chiedono a un numero 9”. MBAPPE’ – “Io e Kylian ci conosciamo da quando eravamo piccoli, dai tempi di ...