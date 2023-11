Circeo | anticipazioni della seconda puntata del 21 novembre | il ritorno nella villa

Leggi su velvetmag

(Di domenica 19 novembre 2023) Il prossimo martedì 21andrà in onda su Rai Uno laserie: di seguito le. La serie vede Greta Scarano nei panni dell’avvocata Teresa Capogrossi (personaggio di fantasia): ecco cosa aspettarsi. Dopo il debutto avvenuto lo scorso martedì 14, la serieprosegue con un secondo appuntamento, in onda in prima serata su Rai Uno. Al suo esordio, ha interessato 2.614.000 spettatori pari al 13.9%, cedendo la fascia del prime time allo spettacolo di Checco Zalone, Amore + Iva, che su Canale 5 ha catalizzato l’attenzione di 3.480.000 spettatori con il 19.2% di share. La miniserie in tre puntate nasce da un’idea di Flaminia Gressi, diretta da Andrea Molaioli ed è approdata dal 15 al 29 settembre 2022 ...