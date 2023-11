Cinquant’anni di Eudimorphodon Ranzii | storia della scoperta che ha cambiato la paleontologia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 novembre 2023) Cene. A volte un piccolo dettaglio può cambiare la scienza, dopotutto quanto è grande una cellula se non qualche micron? Lo stesso discorso vale anche per ladove un frammento minuscolo può nascondere sotto di sé un immenso giacimento di fossili di portata mondiale. Per esser sicuri serve grande curiosità e l’impegno di esperti che decidono di metter in discussione le proprie conoscenze per scavare in profondità e consentire al genere umano di scoprire cosa via sia stato prima di sé. Tutto ciò è racchiuso nelladell’, primo rettile volante presente sul pianeta Terra individuato nel bacino di Cene nel 1973 dal paleontologo Rocco Zambelli e dal tecnico di laboratorio Mario Pandolfi insieme a un’equipe di ricercatori e volontari del ...