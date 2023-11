Cina | vendite veicoli commerciali | balzo del 19 | 8% a gennaio-ottobre

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023) Pechino, 19 nov – (Xinhua) – Ledidellasono aumentate del 19,8% su base annua a circa 3,3 milioni di unita’ nei primi 10 mesi di quest’anno, come mostrato dai dati del settore. In particolare, ledi camion sono aumentate del 19,5% su base annua a 2,91 milioni di unita’, secondo la China Association of Automobile Manufacturers. Circa 389.000 autobus sono stati venduti nello stesso periodo, registrando un aumento del 22,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Durante il periodo, laha esportato 616.000, registrando undel 28,3% rispetto allo scorso anno. (Xin) Agenzia Xinhua