Cina | uccelli migratori nel Fujian 3

(Di domenica 19 novembre 2023) Quanzhou, 19 nov – (Xinhua) – Spatole minori fotografate nella zona umida dell’estuario del fiume Minjiang, nella provincia cinese sud-orientale del, il 15 novembre 2023. Stormi dihanno effettuato delle soste a Fuzhou, Quanzhou e in altre aree della provincia del, mentre si dirigono verso sud per superare l’inverno. Tra di essi, il numero dirari, come spatole minori e gambecchi becco a spatola, che sono sottoposti a protezione nazionale di prima classe in, continua a aumentare. Negli ultimi anni, la provincia delha avviato una serie di progetti di riabilitazione ecologica per intensificare gli sforzi nella protezione delle zone umide, nella gestione dei corsi d’acqua, nel trattamento dei rifiuti ...