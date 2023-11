Cina | registrati 336 milioni di viaggi ferroviari a ottobre

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023) Pechino, 19 nov – (Xinhua) – Il flusso di passeggeriine’ aumentato a, come indicato dai dati di China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway). Un totale di 336didi passeggeri sono stati effettuati in tutto il Paese il mese scorso, un aumento di 25,44, pari all’8,2%, rispetto allo stesso periodo del 2019, ha riferito China Railway. Durante la vacanza di otto giorni della Festa di meta’ autunno e della Giornata nazionale, che e’ durata dal 29 settembre al 6, il numero medio didi passeggeri giornalieri serviti dalle ferrovie cinesi e’ stato di 16,02, in aumento del 22% rispetto allo stesso periodo nel ...