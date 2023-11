Cina | fabbrica “lights-out” opera con maggiore efficienza nel Fuji

Alluminio riciclato - esplode una fabbrica : Cina - fine atroce per 6 operai

Il rimanente 22% se lo dividono Russia (3%),(18%) e India (0,8%). Non solo: la ... Al momento laha commesse per 23mila proiettili: pezzi da 155 millimetri per i cannoni semoventi, ...

Cina, produzione e vendite vanno, ma immobiliare scricchiola ... Il Denaro

Cina, vendite al dettaglio e produzione industriale meglio delle attese Teleborsa

Fuzhou, 19 nov - (Xinhua) - Con la sostituzione degli esseri umani da parte dei robot, una fabbrica "lights-out" a Nan'an, nella provincia cinese del ...Annuncio vendita Emc Wave 3 Wave 3 1.5T CVT GPL nuova a Bernezzo, Cuneo nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...