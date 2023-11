Cina | “Doppio 11” | consegne espresse aumentano con ulteriore ripresa consumi

(Di domenica 19 novembre 2023) Pechino, 19 nov – (Xinhua) – Il volume delleinha registrato un netto aumento durante l’annuale corsa agli acquisti online “11”, fornendo ulteriori prove dellae dell’espansione del mercato dei, come mostrato dai dati ufficiali. Dall’1 al 16 novembre, le imprese diin tutto il Paese hanno raccolto un totale di circa 7,77 miliardi di pacchi, in aumento del 25,7% rispetto all’anno scorso, secondo lo State Post Bureau. Un totale di 7,51 miliardi di pacchi sono stati spediti durante il periodo, rappresentando una crescita del 30,9% rispetto allo stesso periodo del 2022, ha riferito l’ufficio. Le aziende dihanno ...

LIVE Cinà/De Marchi-Kumstat/Deskocil - Italia-Repubblica Ceca 1-1 Coppa Davis juniores in DIRETTA : giocatori in campo - si decide tutto nel doppio!

Entro il 2033 la spesa dei viaggiatori cinesi nel mondo sara' ilrispetto a quella dei ... Il report prevede inoltre che lacresca sia come mercato di destinazione, che come mercato di ...

Turismo: entro 2033 spesa viaggiatori cinesi nel mondo sara' il ... Borsa Italiana

Croazia: esperto, shopping “Doppio 11” mostra resilienza economia ... Lazio TV

Monday night che propone uno scontro al vertice, palla a due lunedì alle 20.30. Belinelli a 8 punti da quota 3000 in Serie A ...Pechino, 19 nov - (Xinhua) - Il flusso di passeggeri ferroviari in Cina e' aumentato a ottobre, come indicato dai dati di China State Railway Group Co., ...