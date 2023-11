Cile | Sanchez attacca la Federazione | 'Dalle nostre docce uscivano escrementi'

Sanchez in Cile-Paraguay agisce come centrocampista avanzato

Attacco durissimo di Alexis, attaccante dell'Inter, nei confronti della Federcalcio delin conferenza stampa: 'Tre docce non funzionano nel centro sportivo. Come può andare avanti una nazionale così Allo stadio del ...

Cile, Sanchez saluta Berizzo e lo difende: "Siamo tristi, stavamo lavorando bene con lui" TUTTO mercato WEB

Berizzo via dal Cile, Sanchez non ci sta: "Siamo tristi. È ingiusto per ... L'Interista

Le parole di Alexis Sanchez stanno facendo molto rumore. L’attaccante dell’Inter, stella del Cile, non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione igienica in cui gioca la Nazionale cilena. Il ...Alexis Sanchez denuncia le pessime condizioni dello stadio del Colo-Colo in cui gioca il Cile: le condizioni igieniche sono minime ...