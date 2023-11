Cile | Alexis Sanchez durissimo | “Dalle docce uscivano i nostri stessi escrementi”

(Di domenica 19 novembre 2023) Attaccodi, attaccante dell’Inter, nei confronti della Federcalcio delin conferenza stampa: “Trenon funzionano nel centro sportivo. Come può andare avanti una nazionale così? Allo stadio del Colo Colonegli spogliatoi. E’ una Nazionale o è una squadra di terza categoria?”, ha spiegato il centravanti nerazzurro. "En el complejo de Chile hay tres duchas que no funcionan. Salía excremento de una. No sé si esto es una selección o un equipo de tercera".Sánchez, durísimo. ¿Qué opinan?pic.twitter.com/rlL1c0GXBB — Andrés Yossen (@FinoYossen) November 19, 2023 SportFace.

