In sinergia con la San Miniato - S. Croce, prende il nome dalla campionessa di Buti che ne farà parte

Ciclismo: è nato il team femminile Fabiana Luperini Quotidiano Sportivo

SALUS SEREGNO. 75 ANNI NEL NOME DI GIUSEPPE MERONI TUTTOBICIWEB.it

di Danilo Viganò E’ toccato a Milano, nella sempre suggestiva cornice del “Pirellone”, dare il giusto riconoscimento alla Salus Seregno per i suoi 75 anni di fondazione. Il cuore della società ...Oggi alle 16, al Centro sociale di Borgonuovo, rivive (per ora solo nel ricordo) l’avventura del gruppo ciclistico Stelvio over 70 (nella foto), che per dieci anni dal 2005 al 2015 affrontò epiche sfi ...