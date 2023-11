Christian | il figlio di Dalila Di Lazzaro morto a 22 anni in un incidente stradale | la straziante tragedia

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 19 novembre 2023)Diè nota per aver recitato in numerosi film e fiction televisive. La sua bellezza e il suo talento l’hanno resa una delle icone del cinema, ma la sua vita è stata anche segnata da unache le ha spezzato il cuore: il suo uniconel 1991 in un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.