Chi ha vinto la finale di Tu sì Que Vales 2023 | ecco il vincitore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 novembre 2023) Ultimo imperdibile appuntamento con il talent tra i più famosi della tv, in onda ladi Tu sì que! Ma chi, tra i concorrenti ancora in gara, è riuscito a conquistare il prestigioso “titolo”?il nome del. Tu sì queè ormai uno dei programmi di punta del palinsesto autunnale di Mediaset e ogni anno, nonostante i piccoli aggiustamenti dati al format, gli ascolti testimoniano la grande affezione del pubblico per la trasmissione. Quest’anno peraltro ci sono state novità significative alla conduzione visto la fuoriuscita dal programma di Teo Mammucari e Belen, insomma non proprio gli ultimi arrivati. Eppure l’edizioneTu sì quenon ha tradito le attese conquistando il pubblico a casa. Che ha seguito le vicende dei concorrenti fino ...