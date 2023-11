Chi era Francesca Romeo | la dottoressa uccisa in Calabria in un agguato

Leggi su cultweb

(Di domenica 19 novembre 2023), 67 anni, originaria di Seminara, era un medico in servizio nella guardia medica di Santa Cristina d’Aspromonte,a colpi di fucile il 18 novembre 2023, mentre in auto col marito percorreva la strada provinciale che dal centro aspromontano conduce alla piana di Gioia Tauro, per tornare a casa. Il marito della, Antonio Napoli, 66 anni, medico psichiatra a Palmi, era alla guida della vettura ed è sopravvissuto a quello che embra undi ndrangheta. I due non avevano figli. Laera a pochi mesi dalla pensione e aveva tre fratelli, di cui uno è ispettore di polizia. L’è avvenuto la mattina del 18 novembre, intorno alle 8.00.aveva finito il turno, stava tornando a casa e con l’auto aveva appena ...