Chi affronterà l’Italia in Coppa Davis? Avversaria con un doppio super | rebus singolarista per Volandri

(Di domenica 19 novembre 2023) La stagione del tennis volge al termine e c’è un’ultima competizione da affrontare. La Final Eight dia Malaga. Le migliori otto formazioni del mondo si affronteranno per conquistare l’ambita Insalatiere e in casa Italia si spera di interrompere il digiuno che dura da 47 anni, quando la formazione capitanata da Nicola Pietrangeli e con Adriano Panatta in campo centrò l’obiettivo. Quella però era una storia diversa ed è bene precisarlo. Tuttavia, i ragazzi di Filipposaranno chiamati all’incontro di giovedì 23 novembre (ore 10.00) sul veloce indoor spagnolo contro i solidi olandesi. La compagine dei Paesi Bassi è da rispettare perché in grado di esaltarsi in questo contesto. La batteria dei singolaristi è formata da Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp, mentre nelle alternative sono ...