ChatGpt | OpenAI tratta con Sam Altman per un suo ritorno come Ceo

Leggi Anchesilura il Ceo Sam Altman: 'Non ha la nostra fiducia' Leggi Anche Il New York Times blocca: stop all'utilizzo degli articoli per addestrare l'intelligenza ...

OpenAI (ChatGPT), licenziato il ceo Sam Altman. Il cda: “Non ha la nostra fiducia” la Repubblica

Sam Altman licenziato da OpenAI: è stato il padre di ChatGPT Corriere della Sera

Due giorni fa il board dell'azienda a cui fa capo ChatGpt ha licenziato all'improvviso l'ex amministratore delegato per "mancanza di ...Gli investitori di OpenAI sono in pressing sul consiglio di amministrazione per il ritorno di Sam Altman come amministratore delegato.