Cecchettin | Polidori | ' occorre fermare emergenza del nostro tempo'

(Di domenica 19 novembre 2023) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “Il dolore straziante e composto della famigliaè il dolore di tutti noi che in questi giorni abbiamo sofferto e sperato che almeno Giulia, piena di vita e di progetti da realizzare, potesse fare ritorno a casa, dai suoi affetti, e nella sua università, dai suoi amici e professori, per discutere la tesi e da lì, un passo dopo l'altro, diventare l'ingegnere, la fumettista, la donna che lei stessa -e nessun altro- avrebbe voluto essere. Invece no! Giulia è stata vigliaccamente assassinata, così come altre 83 donne da inizio anno, con ogni probabilità da chi diceva di amarla e di cui lei, malgrado tutto, si era fidata". Lo dichiara da Erevan, dove è in missione per conto dell'Osce, Catia, deputata di Forza Italia e coordinatrice nazionale di Azzurro Donna. “Alla vigilia della Giornata per l'eliminazione ...