Cecchettin | Pd con Zan a fiaccolata Vigonovo

(Di domenica 19 novembre 2023) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Alladi questa sera alle 19 a, organizzata dai Comuni die Saonara in memoria di Giulia, parteciperà in rappresentanza del Pd Alessandro Zan, componente della segreteria. Ne dà notizia un comunicato.

...aveva comunque sottolineato che il trasferimento in Italia dell'ex fidanzato di Giulia... "Ho impressa l'immagine di Giulia attaccata all'alberoi suoi pupazzetti. Non è che Giulia ...

Giulia Cecchettin uccisa con più di 20 coltellate, Filippo Turetta arrestato in Germania: In Italia entro 48 ore, le ultime ... Fanpage.it

Ragazzi scomparsi: Giulia Cecchettin uccisa con diverse coltellate alla testa e al collo. Il corpo lasciato rotolare nel ... il Resto del Carlino

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Alla fiaccolata di questa sera alle 19 a Vigonovo, organizzata dai Comuni di Vigonovo e Saonara in memoria di Giulia Cecchettin, parteciperà in rappresentanza del Pd ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...