Cecchettin | Carfagna | ' riprendere lavoro con scuole avviato nel 2009'

(Di domenica 19 novembre 2023) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Non posso che essere d'accordo sulla necessità di approvare subito, maggioranza e opposizioni insieme, una legge per avviare percorsi formativi nelle, che insegnino ai nostri ragazzi la cultura del rispetto, primo vero antidoto a qualunque forma di violenza, a cominciare da quella contro le donne. Con la collega Gelmini lo abbiamo già fatto nel, si recuperi e si rilanci ilimportanteallora”. Lo afferma Mara, presidente di Azione. “Da ministre per le Pari opportunità e dell'Istruzione, sottoscrivemmo un protocollo d'intesa -ricorda- che ci consentì di entrare in tutte leitaliane di ogni ordine e grado per trasformarle in palestre di tolleranza, per far capire alle ragazze e ai ragazzi che l'aggressività contro le ...