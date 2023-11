Cecchettin | Bernini | ' Giulia avrà la sua laurea in ingegneria | è già dottore' **

(Di domenica 19 novembre 2023) Taormina, 19 nov. (Adnkronos) - "Ho impressa l'immagine diattaccata all'albero con i suoi pupazzetti. Non è chericeverà unariceverà la suain, perché le mancava solo la discussione della tesi. E' già, manca solo la formalità. Le hanno tolto tutto il resto: la vita e il diritto di amare". Lo ha annunciato la ministra dell'Università, Annamaria, intervenendo al meeting di Forza Italia in corso a Taormina.

Le iniziative dopo l'assassinio di Giulia: il ministro dell'Istruzione Valditara lancia l'appello alle scuole, la ministra dell'Università Bernini annuncia che le sarà conferita la laurea in Ingegneri ...