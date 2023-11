CdS – i nomi dei difensori che Pinto sta cercando

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 novembre 2023) 2023-11-18 10:00:14 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: ROMA – Un difensore vero, non una comparsa. La Roma cerca un rinforzo di qualità per gestire la penuria di specialisti che turberà il lavoro ordinario a gennaio, quando Evan N’Dicka risponderà alla chiamata della Costa d’Avorio e giocherà la sua prima Coppa d’Africa. In quel periodo, molto denso di partite importanti, Mourinho spera di riavere a disposizione Smalling che è fermo dal primo settembre e non ha ancora ripreso gli allenamenti a Trigoria a causa di un’infiammazione al tendine di un ginocchio sempre più dolorosa e misteriosa. Farà parte del gruppo anche Marash Kumbulla, che entro un mese tornerà a giocare nel campionato Primavera per testare l’avvenuta guarigione. Ma per una squadra che difende con tre centrali, i numeri sono insufficienti per affrontare almeno cinque impegni (ma saranno di più) in campionato e ...