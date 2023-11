Catturato Filippo Turetta | il mistero della Punto Nera | cosa ancora non torna Dieci giorni decisivi | ecco l' iter

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Fine corsa per: è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica in Germania. Alla vigilia, il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin al lago di Barcis, in provincia di Pordenon: ora l'accusa è di omicidio premeditato, il 22enne rischia l'ergastolo. Ma bisognerà attendere i tempi tecnici previsti dalle procedure - in genere qualche settimana - per l'estradizione in Italia di, su cui pende un mandato d'arresto europeo firmato dalla procura di Venezia. La Germania dovrà adottare la decisione finale sull'esecuzione del mandato entro 60dall'arresto. Però, seacconsente alla consegna, la decisione verrebbe presa entro 10. Il ricercato, prevedono le norme, deve essere consegnato il più rapidamente possibile a una data convenuta ...