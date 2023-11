Casapulla | Comunali 2024 | maggioranza compatta per il Lillo bis

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 19 novembre 2023). Nella serata di giovedì scorso, il gruppo diconsiliare al Comune di, alla presenza di Francesco Sorbo, Marialaura Buro, Marina De Lise, Santina Santorelli, Giuseppe Santillo, Dina Melchiorre, Maria Sorbo, Paolo Esposito e Ferdinando Bosco, diretto dal sindaco Renzo, si è riunito per affrontare importanti argomenti in vista dei prossimi appuntamenti amministrativi ed elettorali. Durante il summit c’è stata l’analisi di quanto realizzato durante il mandato; inoltre, si è parlato dell’attività da intraprendere nei prossimi mesi, sia per porre rimedio ad eventuali mancanze, che per completare i progetti messi in cantiere per lo sviluppo della città. Successivamente è stata introdotta la discussione sulle imminenti elezioni. Tutti i rappresentanti della ...