Casa L E I lancia “RETE L E I ” | promozione della Libertà | dell’Empowerment e dell’Inclusione femminile

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL.E.I. è unarifugio per donne vittime di violenza, gestita dalla Social Lab76. Si tratta di una struttura ad indirizzo segreto, attiva e operante sul territorio, che fornisce accoglienza, protezione e ospitalità alle donne, sole o con figlie e figli, che subiscono violenze e per le quali è necessario un percorso di protezione, fuoriuscita dalla violenza e riconquista dell’autodeterminazione. Quelloviolenza di genere è un fenomeno complesso, che trae origine da una cultura maschilista diffusa e che si esprime attraverso stereotipi condivisi. Inoltre, spesso, tra gli ostacoli che impediscono ad una donna di uscire dalla relazione maltrattante troviamo le difficoltà economiche e l’isolamento, entrambi risultatistessa violenza. Mantenere la donna in una condizione di ...