Cannavaro | “Spero nell’occasione giusta per tornare ad allenare Napoli? Non c’è mai stato niente”

(Di domenica 19 novembre 2023) In un’intervista rilasciata a Mediaset, Fabioha commentato le voci che lo vedevano tra i possibili sostituti di Rudi Garcia sulla panchina del: “Non c’è mainulla. Non ci ho neppure creduto visto che non sonochiamato. Durante-Empoli mi sono seduto a De Laurentiis semplicemente per educazione. Mazzari? Conosce già l’ambiente, mi auguro che risolva la situazione“.non ha poi nascosto il suo desiderio diad: “Stare fermo non è una mia decisione, ma degli altri. Io voglioe mi auguro vivamente che arrivi l’occasione. Qualunque offerta va presa in considerazione, che sia Italia oppure Europa. In Asia ho lavorato bene, vincendo anche due ...