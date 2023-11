Calendario sci alpino oggi in tv | orario discesa femminile Zermatt-Cervinia | programma | streaming | startlist

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Nuovoper la partenza delladi. La giuria ha finora fissato le ore 12.00 per l’inizio della gara. Dopo i tantissimi rinvii e cancellazioni di questa settimana, gli organizzatori sperano di poter veder disputata almeno unasulla Gran Becca. Purtroppo sembra davvero esserci una maledizione per queste discese, totalmente inedite per la Coppa del Mondo. La scorsa stagione il problema era stato la mancanza di neve, mentre quest’anno di neve ne è caduta molta, ma proprio le nevicate e il forte vento hanno creato problemi da ormai due settimane. La speranza è quella di poter assistere almeno quest’alla primadell’anno. In casa Italia c’è grandissima attesa per Sofia Ga, che ...