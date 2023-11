Caldaia a biomassa e pompe di calore | i riscaldamenti che fanno risparmiare

Leggi su quifinanza

(Di domenica 19 novembre 2023) La priorità per molte famiglie italiane è orasulla bolletta del gas, soprattutto in vista della stagione fredda. È legittimo chiedersi quali siano i sistemi di riscaldamento più efficienti dal punto di vista economico. Oltre alle già apprezzate caldaie a, ci sono altri sistemi che recentemente hanno guadagnato notevole popolarità. Esaminiamo i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna opzione. Quali sono i sistemi di riscaldamento innovativi Gli apparecchi di riscaldamento obsoleti non solo comportano una spesa più elevata, ma contribuiscono anche alle emissioni di gas serra nell’atmosfera. Recentemente, stime indicano che circa il 60% delle famiglie europee utilizza ancora vecchi termosifoni e stufe per il riscaldamento domestico. Basandosi su questi dati, l’Unione Europea ha finanziato il progetto HARP nell’ambito del programma ...