Calciomercato Roma | contatti per Pablo Marì | la risposta del Monza

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 novembre 2023)per il possibile acquisto di: ladelè stata chiara Stando a quanto riferito da Relevo, per ilsi sta valutando il profilo di, difensore 30enne che in giallorosso porterebbe esperienza e qualità al reparto. Il, dal canto suo, ha però dichiarato il giocatore come incedibile. E con un contratto fino al 2025 ci sono pochi margini per trattare.