(Di domenica 19 novembre 2023) Nelinvernale ildovrà cercare molti colpi. Possibilecon l'Inter per un giocatore utile per la fascia rossonera

Le ultime gare prima della sosta per le nazionali hanno ribadito una volta di più che, tolto il francese, ilfatica enormemente a mandare a bersaglio i suoi 'numeri 9' e in tal senso il mercato ...

Dalla Roma al Milan: prestito accettato CalcioMercato.it

Calciomercato Milan – Derby infinito: pronto lo sgambetto all’Inter Pianeta Milan

Il Milan è alla ricerca di un modo più sostenibile per fare calciomercato a partire da gennaio: è in arrivo una pioggia di milioni.Il Diavolo rimane in Serie A per cercare un rinforzo. Piace un profilo giovane, il budget è già stabilito. Il Milan in questo avvio di stagione ha avuto importanti alti e bassi; dopo la sconfitta per ...