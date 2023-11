Calciomercato Milan – David già a gennaio? Non impossibile | il Lille…

Commenta per primo Le buone notizie che arrivano da Milanello per Ismael Bennacer stanno già facendo riflettere ilper il prossimo futuro . Il centrocampista classe 1997 non è finora mai stato a disposizione di Stefano Pioli , ma ha ripreso in questi giorni ad allenarsi almeno in parte con il resto del ...

Calciomercato Milan – Pronto lo sgambetto all’Inter: ecco il colpo Pianeta Milan

Calciomercato Milan, si guarda in Serie A: pronti 15 milioni Spazio Milan

I rossoneri hanno bisogno di qualcuno che faccia rifiatare l’attuale numero 9 e che possa prendere il suo posto in futuro. Il Milan negli ultimi giorni di mercato aveva capito che in attacco la copert ...Fabio Quagliarella appende le scarpette al chiodo: l’ex attaccante della Sampdoria ha annunciato il ritiro dal calcio. Una carriera quella del giocatore di Castellamare di Stabia che si è conclusa con ...