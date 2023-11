Calcio | Zielinski via dal ritiro della nazionale polacca per un’angina

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 novembre 2023) Piotrha lasciato ilper motivi di salute. Lo ha annunciato in una nota la feder. Il medicoha diagnosticato al centrocampista del Napoli l’angina. “Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all’allenamento e alla partita di martedì contro la Lettonia. Pertanto, Piotrè tornato al club”, ha spiegato nel comunicato la federazione. Una brutta notizia, dunque, per Walter Mazzarri, appena insediatosi sulla panchina dei campioni d’Italia dopo l’esonero di Garcia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.