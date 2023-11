Calcio | U 21 Balata Bravi azzurrini | spirito di squadra fondamentale

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 19 novembre 2023) Il capo delegazione della Nazionale di Nunziata: "Bove rimasto per dare il suo contributo" ROMA - "Anche in una partita in teoria semplice, ma che comunque bisognava affrontare con attenzione e concentrazione per tutta la sua durata, i ragazzi hanno dimostrato la voglia di giocare con forza e di vin