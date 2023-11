(Di domenica 19 novembre 2023) Il capo delegazione della Nazionale di Nunziata: "Bove rimasto per dare il suo contributo" ROMA - "Anche in una partita in teoria semplice, ma che comunque bisognava affrontare con attenzione e ...

Il centrocampista della Roma Edoardo Bove, indisponibile, ha assistito comunque al match dalla tribuna: "Bove è voluto restare qui - ha sottolineato, presidente della Lega di Serie B - Ha ...

Calcio: U.21. Balata 'Bravi azzurrini, spirito di squadra fondamentale' Tiscali

Calcio: Balata 'Fate giocare giovani talenti italiani' Tiscali

Il capo delegazione della Nazionale di Nunziata: 'Bove rimasto per dare il suo contributo' ROMA (ITALPRESS) - 'Anche in una partita in ...Mezzaluna Rossa, 5 morti in attacco a campo profughi Balata ...