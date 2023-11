Calcio | Quagliarella annuncia il ritiro | “Sono in condizioni fisiche inaccettabili per continuare”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) All’età di 40 anni, Fabiohato il suodalgiocato. L’attaccante era svincolato da agosto dopo la fine della sua esperienza con la Sampdoria. “costretto a dire basta. Anche se dovesse arrivare una chiamata,inper giocare – ha spiegato a Sky Sport – Il mio sogno? Restare nel mondo del. Voglio capire il ruolo che più mi si addice, ma c’è tempo per capire quale strada intraprendere“. 182 gol in 18 stagioni di Serie A per, che in carriera ha vinto tre scudetti, tutti con la Juventus, e due Supercoppe italiane, sempre con i bianconeri. In Nazionale vanta invece28 presenze e 9 reti, l’ultima nel 2019 contro ...