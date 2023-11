Cade la Catillo nella sfida contro la Nuovi Orizzonti Taranto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa banda Calandrelli si arrende soltanto nei minuti finali dopo unacombattutaun avversario di altissimo livello come, che è riuscita a spuntarla grazie alla grande prestazione di Tagliamento, autrice di 23 punti. Partenza sottotono per la, che subisce un parziale iniziale di 11-2.riesce ad incrementare il distacco costringendo al time out coach Calandrelli; segue una buona reazione da parte della Cestistica, che riesce a chiudere il primo quarto a sette lunghezze dai locali grazie alle triple di D’Avanzo e Manganiello. Il primo parziale è di 21-14.seconda frazione lasembra tener testa alle avversarie, mantenendo sempre un distacco esiguo dalla Dinamo e arrivando a 3’ dal termine sul ...