Buon compleanno a… Joey Veerman

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 novembre 2023)quest’oggi a…, centrocampista del PSV e dell’Olanda che compie 25 anni Oggicompie 25 anni. Nel maggio del 2021, in Italia si iniziò a parlare di lui: era una delle suggestioni del calciomercato Atalanta, era entrato bel taccuino della dirigenza. Merito di quanto aveva fatto in qualità di centrocampista dell’Heerenveen, dove aveva chiuso la stagione con 9 gol, 7 dei quali in Eredivisie e 2 in Coppa d’Olanda. Fisico da corazziere e piedi assolutamentei,appariva come il giocatore che in mezzo al campo sapeva interpretare al meglio le due fasi, un giocatore tatticamente già in possesso di ottime consapevolezze e con una sola incognita: avere calcato fino a quel momento campi di provincia, la garanzia ...