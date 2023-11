Braida elogia Pioli e boccia Jovic | «Non è da grande squadra»

Leggi su dailymilan

(Di domenica 19 novembre 2023) Ariedo, ex direttore sportivo del Milan targato Silvio Berlusconi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il momento stagionale dei rossoneri. «Il Milan è unaimportante – ha commentato – e ha tutti i valori per competere. Non so con che formazione giocheràcon la Fiorentina, ma credo che il Milan sia unaanche se a volte mostra qualche criticità». Parole di elogio nei confronti del tecnico emiliano: «è un buon condottiero – ha detto-, porta laad ottenere sempre i risultati migliori. Poi il calcio è strano: il Milan perde il derby malamente, poi si ritrova in testa, poi perde punti malamente. Ora vince contro il PSG, poi rischia di perdere a Lecce. Ma è anche il bello del ...